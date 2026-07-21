Herkesin Bilmesi Gereken Fizik Soruları: Sen Kaçta Kaç Yapacaksın?

Fizik, yalnızca formüllerden ibaret değildir; aslında günlük hayatın tam merkezinde yer alır. Yürürken, araba kullanırken, bir topu havaya atarken ya da elektrikli bir cihazı çalıştırırken bile fizik kuralları devrededir. Kuvvet, hareket, enerji, basınç ve daha birçok konu, çevremizde olup biten olayları anlamamızı sağlar. Peki temel fizik bilgin ne durumda? Bu testte seni zorlamayacak ama düşündürecek 15 soruyla karşılaşacaksın.

Bakalım lise düzeyindeki temel fizik bilgilerini ne kadar hatırlıyorsun? Hazırsan başlayalım!