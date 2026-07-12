İlkokul Bilgilerinle Dünyayı Ne Kadar Hatırlıyorsun? 10 Soruluk Coğrafya Meydan Okuması!
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Dünya sadece yaşadığımız mahalleden ibaret değil! Üzerinde yürüdüğümüz toprağın altından, kafamızı kaldırdığımızda gördüğümüz gökyüzünün katmanlarına kadar her şey muazzam bir düzen içinde. Peki, sen okul yıllarında öğrendiğin o temel coğrafya bilgilerine ne kadar hakimsin? Nil Nehri nerede, en büyük kıta hangisi, yerel saat neden değişir?
Hazırsan bilgilerini tozlu raflardan indirme vakti geldi!
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İlkokul Bilgilerinle Dünyayı Ne Kadar Hatırlıyorsun? 10 Soruluk Coğrafya Meydan Okuması!
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