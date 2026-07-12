İlkokul Bilgilerinle Dünyayı Ne Kadar Hatırlıyorsun? 10 Soruluk Coğrafya Meydan Okuması!

Dünya sadece yaşadığımız mahalleden ibaret değil! Üzerinde yürüdüğümüz toprağın altından, kafamızı kaldırdığımızda gördüğümüz gökyüzünün katmanlarına kadar her şey muazzam bir düzen içinde. Peki, sen okul yıllarında öğrendiğin o temel coğrafya bilgilerine ne kadar hakimsin? Nil Nehri nerede, en büyük kıta hangisi, yerel saat neden değişir?

Hazırsan bilgilerini tozlu raflardan indirme vakti geldi!