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Pizza Yeme Şekline Göre Ruhunun Gizli Haritasını Çıkarıyoruz!

Pizza Yeme Şekline Göre Ruhunun Gizli Haritasını Çıkarıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.07.2026 - 16:01
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Pizzanın sadece bir un, sos ve peynir bileşimi olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. O ilk dilimi tabağınıza aldığınız andan, kutuda kalan son kırıntıya kadar verdiğiniz her karar, aslında karakterinizin bilinçaltındaki yansımasıdır. Kimileri kenarları bir sanat eseri gibi bırakır, kimileri o sosa bulanmış hamur için kurşun atar kurşun yer! 

Hazırsanız, damak tadınızdan yola çıkarak karakterinizin en gizli dehlizlerine ineceğimiz o büyük analize başlıyoruz.

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Pizza Yeme Şekline Göre Ruhunun Gizli Haritasını Çıkarıyoruz!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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