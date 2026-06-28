Bize Bir Pazar Kahvaltısı Hazırla, Sana Hayatındaki En Büyük Sorunun Ne Olduğunu Söyleyelim!
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Kahvaltı tercihlerin sandığından çok daha fazla şey anlatıyor olabilir! Masanda neler görmek istediğin, güne nasıl başlamak istediğin ve hangi lezzetlerden vazgeçemediğin aslında karakterinin gizli ipuçlarını taşıyor. Peki tüm bunlar hayatındaki en büyük sorunun ne olduğunu ortaya çıkarabilir mi?
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Bize Bir Pazar Kahvaltısı Hazırla, Sana Hayatındaki En Büyük Sorunun Ne Olduğunu Söyleyelim!
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