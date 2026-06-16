Yemek Tercihlerine Göre Niş Biri misin?

Senin yemek seçimlerin bile duygularına bağlı. Canın ne isterse onu yiyorsun, ruh halin neyse tabağın da o oluyor. Bu da senin sezgisel ve duygusal biri olduğunu gösteriyor. Sen özelsin çünkü çoğu insan mantığıyla hareket ederken sen kalbinle hareket ediyorsun. Bu da seni daha derin, daha empatik ve daha anlamlı biri yapıyor. Ama bu hassasiyet seni bazen kırılgan da yapabilir. Yine de senin farkın şu: Sen yüzeyde değil, derinde yaşıyorsun.