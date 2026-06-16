Yemek Tercihlerine Göre Niş Biri misin?
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Yemek seçimin sadece damak zevkini değil, aynı zamanda karakterini de ele verir! Tatlı mı tuzlu mu, sade mi yoğun mu, klasik mi deneysel mi? Hepsi senin nasıl biri olduğuna dair ipuçları taşıyor. Bu testte seçeceğin yemekler, senin hangi yönünle “özel” olduğunu ortaya çıkaracak. Unutma: Herkes özeldir ama herkesin özel olma sebebi farklıdır!
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1. Kahvaltıda hangisini seçersin?
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2. Tatlı tercihin?
3. Akşam yemeğinde ne seçersin?
4. Atıştırmalık?
5. En sevdiğin içecek?
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6. Pizza seçimin?
7. En sevdiğin mutfak?
8. Sokak lezzeti seç!
9. Tatlı krizinde?
10. En sevdiğin yemek türü?
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Sen özelsin çünkü yaşam tarzın farklı!
Sen özelsin çünkü sınır tanımıyorsun!
Sen özelsin çünkü denge içinde yaşamayı biliyorsun!
Sen özelsin çünkü derin düşüncelere sahipsin!
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