Tarih Profesörü müsün Yoksa Meraklı mı? 10 Soruda Türk Tarihi Bilgini Ölçüyoruz!

Orta Asya’nın sonsuz bozkırlarından Anadolu’nun kapılarına, cihan şümul imparatorluklardan modern Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan binlerce yıllık bir destanın mirasçılarıyız. Bu test, sadece tarih bilginizi ölçmekle kalmayacak, aynı zamanda atalarımızın geçtiği yolları, kazandığı zaferleri ve kurduğu medeniyetleri yeniden hatırlamanızı sağlayacak.

Hazırsanız, tarihin tozlu sayfalarını aralamaya başlayalım!