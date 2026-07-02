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Bu Testin Son Sorusunu Sadece Gerçek Coğrafya Ustaları Görecek!

Bu Testin Son Sorusunu Sadece Gerçek Coğrafya Ustaları Görecek!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 16:01
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Coğrafya bilgin ne kadar güçlü? Bu testte ülkelerin başkentleriyle ilgili sorular seni bekliyor ve zorluk seviyesi giderek artıyor. Dikkatli ol, çünkü bazı sorular düşündüğünden daha fazla bilgi ve dikkat gerektirebilir. Son soruya geldiğinde ise gerçekten sadece “coğrafya ustaları” ayakta kalacak!

Hazırsan başlayalım!

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Bu Testin Son Sorusunu Sadece Gerçek Coğrafya Ustaları Görecek!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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