Bu Testin Son Sorusunu Sadece Gerçek Coğrafya Ustaları Görecek!

Coğrafya bilgin ne kadar güçlü? Bu testte ülkelerin başkentleriyle ilgili sorular seni bekliyor ve zorluk seviyesi giderek artıyor. Dikkatli ol, çünkü bazı sorular düşündüğünden daha fazla bilgi ve dikkat gerektirebilir. Son soruya geldiğinde ise gerçekten sadece “coğrafya ustaları” ayakta kalacak!

Hazırsan başlayalım!