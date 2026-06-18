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TYT Konularından Oluşan Testte Kaç Doğru Yapabileceksin?

TYT Konularından Oluşan Testte Kaç Doğru Yapabileceksin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 12:12
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Üniversite sınavına hazır olduğunu düşünüyor musun? 🤓 Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler… Hepsinden karışık sorularla hazırladığımız bu testte bakalım kaç doğru yapabileceksin?

Hadi başlayalım!

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TYT Konularından Oluşan Testte Kaç Doğru Yapabileceksin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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