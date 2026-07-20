Senin Aklın Tarihteki Hangi Hükümdar Gibi Çalışıyor?

Tarih boyunca bazı hükümdarlar cesaretleriyle, bazıları zekâlarıyla, bazıları ise diplomasi ve strateji becerileriyle iz bıraktı. Bir lideri güçlü yapan yalnızca ordusu değil; olaylara yaklaşımı, insanları yönetme şekli ve kriz anlarında verdiği kararlardır Peki senin düşünce yapın tarihte yaşamış hangi hükümdara daha çok benziyor? Verdiğin kararlar, olaylara yaklaşımın ve liderlik anlayışın seni dört farklı tarihi hükümdardan birine götürecek.

Haydi başlayalım!