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Tatlı Tercihlerin Sana Bir Mesaj Veriyor!

Tatlı Tercihlerin Sana Bir Mesaj Veriyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.07.2026 - 10:01
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Tatlı seçimi sadece damak tadını değil, bazen ruh halini de yansıtabilir. Kimi zaman yoğun bir çikolata, kimi zaman ferah bir meyveli tatlı ya da nostaljik bir lezzet bize kendimizi daha iyi hissettirir. Peki ya tatlı tercihlerinin bilinçaltın hakkında söyledikleri varsa? Bu test tamamen eğlence amaçlı hazırlanmıştır ve seçtiğin tatlılardan yola çıkarak şu sıralar hayatında en çok ihtiyaç duyduğun şeyi tahmin ediyor. 

Haydi, canının en çok çektiği tatlıları seç!

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Tatlı Tercihlerin Sana Bir Mesaj Veriyor!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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