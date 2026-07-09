Kişilik Testi: Soğuk Baklava mı Şerbetli Baklava mı?
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Bazı seçimler düşündüğünden çok daha fazla şey anlatır. Tatlı tercihin de bunlardan biri olabilir. Soğuk baklavanın modern ve ferah dokusunu mu seviyorsun, yoksa şerbetli baklavanın geleneksel ve vazgeçilmez lezzetinden mi vazgeçemiyorsun? Tek bir seçim yap, biz de bu tercihin üzerinden kişiliğin, ilişkilerdeki tavrın, hayata bakışın ve duygusal dünyan hakkında eğlenceli ama şaşırtıcı derecede isabetli bir analiz hazırlayalım.
Hazırsan başla!
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Kişilik Testi: Soğuk Baklava mı Şerbetli Baklava mı?
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