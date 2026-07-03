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Zombi İstilası Başlasa Yanına Ne Alırdın? Tek Soruda Bilinçaltının En Derin Karakter Analizi!

Zombi İstilası Başlasa Yanına Ne Alırdın? Tek Soruda Bilinçaltının En Derin Karakter Analizi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 20:01
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Zombi kıyameti başladı ve sığınağa yalnızca tek bir eşya götürme hakkın var! Peki seçeceğin şey bir silah, bir fotoğraf, bir kitap ya da bambaşka bir şey mi olurdu? İlk bakışta basit görünen bu tercih, aslında karakterin, hayata bakışın ve kriz anlarında nasıl biri olduğun hakkında çok şey söylüyor. Hayatta kalmak için neye tutunacağını seç, biz de bunun senin hakkında ne anlattığını ortaya çıkaralım!

Hazırsan seç!

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Zombi İstilası Başlasa Yanına Ne Alırdın? Tek Soruda Bilinçaltının En Derin Karakter Analizi!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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