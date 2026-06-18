Burcuna Göre Seni Yansıtan Ev Hangisi?
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Herkesin bir “ruhsal evi” vardır… Kimisi modern ve özgür, kimisi sıcak ve geleneksel, kimisi ise gizemli ve derin. Senin burcun, nasıl bir yaşam alanında kendini en iyi hissedeceğini söylüyor olabilir.
Hazırsan burcunu seç ve seni yansıtan evi keşfet!
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Burcuna Göre Seni Yansıtan Ev Hangisi?
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