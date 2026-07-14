Herkesin Bilmesi Gereken 10 Temel Biyoloji Sorusu: Bakalım Hafızan Seni Yarı Yolda Bırakacak mı?

Günlük hayatta sürekli sağlıktan, beslenmeden, DNA'dan ya da doğadan konuşuyoruz ama işin en temel bilimsel gerçeklerine ne kadar hakimiz? Bu test, öyle laboratuvar düzeyinde ağır akademik sorular içermiyor; tamamen okulda gördüğümüz, genel kültür sayılan temel biyoloji konularını kapsıyor. Kendine güvenen, fen lisesi mezunuyum diye övünen ya da 'benim hafızam zehirdir' diyen herkesi görelim.

Bakalım 10 sorudan kaç tanesini gözün kapalı doğru yanıtlayabileceksin?