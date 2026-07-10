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Bu İngilizce Deyimlere Hakimsen Seviyen B2'den Az Olamaz!

Bu İngilizce Deyimlere Hakimsen Seviyen B2'den Az Olamaz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.07.2026 - 10:01
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'Yes, I can,' 'How are you,' ve 'Fine, thanks' aşamalarını çoktan geçtiğini, Netflix dizilerini altyazısız izlediğini iddia ediyorsun demek? Peki, iş konuşma dilinin en kritik noktası olan deyimlere gelince durum ne? Günlük hayatta sıkça karşına çıkan ama kelime kelime çevirince hiçbir anlam ifade etmeyen bu 10 deyimi senin için derledik. Eğer bu testten tam puan alabilirsen, B2 seviyesinin kapısını çoktan kırmış, C1'e doğru göz kırpıyorsun demektir!

Haydi kendini dene!

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Bu İngilizce Deyimlere Hakimsen Seviyen B2'den Az Olamaz!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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