Babasının Oğlu mu, Tahtın Ortağı mı? Osmanlı İmparatorluğu Soy Ağacı Testi!
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Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşkın tarihinde sadece savaşlar, fetihler ve antlaşmalar yoktu; aynı zamanda dünyanın en karmaşık ve en çok merak edilen aile bağları da bu saray duvarlarının arasında örüldü. Hangi şehzade kimin oğluydu, taht babadan oğula geçerken kimler araya girdi, hanedanın kurucuları kimlerin soyundan geliyordu? Eğer tarih bilgine güveniyorsan ve 'Ben bu aileyi avcumun içi gibi bilirim' diyorsan, seni bu 10 soruluk meydan okumamıza alalım.
Bakalım soy ağacının dallarında kaybolmadan zirveye ulaşabilecek misin?
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Babasının Oğlu mu, Tahtın Ortağı mı? Osmanlı İmparatorluğu Soy Ağacı Testi!
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