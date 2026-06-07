Sevgili Yengeç, bu hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay hava elementinin ferahlığını zihinsel alanına taşıyor. Temiz havada yapacağın nefes egzersizlerine özen göstererek akciğerlerine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir doğa yürüyüşü rotası da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise kalp ritmini korumak adına tüketeceğin antioksidan ve kırmızı meyveler açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…