Sevgili Yengeç, bu haftaya hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeninin getirdiği ruhsal uyanışla başlayarak aşkta derin bir şifalanmaya odaklanıyorsun. Fiziksel dünyanın ötesinde, tam anlamıyla ruh eşini bulmak ve koşulsuz bir kabul görmek duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Sezgisel uyum arayışın kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle arandaki kırgınlıkları derin bir şefkatle sarıp sarmalayarak ruhsal beraberliğini sarsılmaz bir hale getiriyorsun. Affedicilik barındıran bu yüksek empati aşkını taçlandırıyor. Bekarsan, sadece dünyevi başarılarına değil, tamamen kalbinin saflığına değer veren merhametli insanlara şans tanıyorsun. Sana masalsı bir güven vadeden, duyarlı ve ince ruhlu bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…