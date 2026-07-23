Zaman Ne Çabuk Geçti: Son 10 Yıla Damgasını Vuran 11 Hit
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Son 10 yılda birçok şarkı çıktı ama bazıları var ki hâlâ dinliyoruz. Bu şarkıları sadece dinlemedik, sosyal medyadan dizilere her yerde mutlaka en az bir kere duyduk. Hem zamanında çok dinlenen hem de zamanın ötesine geçebilen hitler nelermiş bakalım mı?
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1. Ed Sheeran - Shape of You
2. Luis Fonsi - Despacito
3. Aleyna Tilki - Cevapsız Çınlama
4. Dua Lipa - New Rules
5. Simge - Aşkın Olayım
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6. Harry Styles - As It Was
7. Tones and I - Dance Monkey
8. Ben Fero - Demet Akalın
9. Billie Eilish - bad guy
10. Güneş - NKBİ
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11. Derya Uluğ - Okyanus
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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