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Zaman Ne Çabuk Geçti: Son 10 Yıla Damgasını Vuran 11 Hit

etiket Zaman Ne Çabuk Geçti: Son 10 Yıla Damgasını Vuran 11 Hit

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 14:31
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Son 10 yılda birçok şarkı çıktı ama bazıları var ki hâlâ dinliyoruz. Bu şarkıları sadece dinlemedik, sosyal medyadan dizilere her yerde mutlaka en az bir kere duyduk. Hem zamanında çok dinlenen hem de zamanın ötesine geçebilen hitler nelermiş bakalım mı?

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1. Ed Sheeran - Shape of You

Shape of You ortaya çıktığı ilk andan itibaren herkesin favori şarkısı oldu. Tüm platformlarda zirveye yerleşen şarkıyı herkes ezbere biliyordur zaten. Her ülkeden herkesin çok severek dinlediği Shape of You, bu listeye girmeye en çok hak kazananlardan biri.

2. Luis Fonsi - Despacito

Despacito, Latin pop müziğinin başarılı şarkılarından biri. Bir anda her yerde duymaya başladığımız şarkıya dans videolarında da çok rastladık. Daha ilk saniyesinden itibaren herkesin eşlik ettiği şarkı hâlâ bile dinlenilmeye devam ediyor.

3. Aleyna Tilki - Cevapsız Çınlama

Aleyna Tilki'nin en sevilen şarkılarından biri Cevapsız Çınlama, herkesin favorisiydi. Üzerinden yıllar geçse de şu an bile dinlenilmeye devam ediyor. 2016 yılında çıkan şarkının son 10 yıla damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz o yüzden.

4. Dua Lipa - New Rules

Dua Lipa'nın her şarkısı hit oluyor neredeyse. Ama New Rules'un yeri ayrı tabii. Şarkı hem dünyada hem Türkiye'de listelerde uzun süre yer aldı. Ritmi ve sözleriyle dinleyen herkesi hemen etkileyen New Rules, playlistlerde hâlâ kendine yer bulabiliyor.

5. Simge - Aşkın Olayım

Aşkın Olayım, öyle bir şarkı ki sadece müzik dünyasını etkilemedi, futbol dünyasına bile damga vurdu. Tribünlerde sıklıkla duyduğumuz şarkı ritmi ve sözleriyle herkesin beğenisi toplayan bir parça. Dinledikçe kendini daha çok dinleten Aşkın Olayım'ı bilmeyen yoktur zaten!

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6. Harry Styles - As It Was

4 yıl önce çıkan şarkı, Harry Styles'in en iyi parçalardan biri. Globalde kendine yer edinen şarkı özellikle sosyal medya akımlarında çokça kullanıldı. Bağımlılık yaratan melodisi ve sözleriyle As It Was hepimize hitap eden şarkılardan biri.

7. Tones and I - Dance Monkey

Dance Monkey, sadece dinlenilen şarkılardan değil aslında. Melodiyi duyduktan sonra yerinde durabilen az oluyor. Hem dans ederken hem spor yaparken dinlenilen şarkı bir ara neredeyse her mekanda çalıyordu. Bu kadar sevilip dinlenilmesinde şarkının sözlerinden klibine kadar her şeyi etkili elbette.

8. Ben Fero - Demet Akalın

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı, listelere hızlı giriş yapan bir parçaydı. Pop ve rap'in bir arada olduğu şarkıyı ilk çıktığı zamanlar 7'den 70'e herkes dinliyordu dersek yanılmış olmayız. Hem rap sevenleri hem pop sevenleri aynı şarkıda birleştiren Ben Fero, bazıları tarafından eleştirilse de şarkısı hit olmayı başardı elbette.

9. Billie Eilish - bad guy

Billie Eilish de birçok hit şarkıya sahip sanatçılardan. Son yıllara damga vuran hit şarkılarından biri de bad guy. Pop müziğin kalıplarını kıran bir müziği olan şarkı, çok uzun süre zirvelerde yerini korudu. Çıktığı ilk zamanlar kendimiz dinlemesek bile mutlaka bir yerde duyuyorduk.

10. Güneş - NKBİ

Güneş, farklı tarzıyla öne çıkan bir sanatçı. NKBİ şarkısı da bu farklı tarzını gösteriyordu ve çok beğenildi. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle çok dinlendi. Akımlarda da sıklıkla şarkı olarak kullanıldı. Şarkının görünürlüğü arttıkça beğenip dinleyen de çok oldu elbette.

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11. Derya Uluğ - Okyanus

Eski şarkılardan olan Okyanus, pop müziğin en sevilenlerinden biri. Zaman geçse bile günümüzde de dinlenen bir parça. Hiç düşmeyen ritmi ve sözleriyle beğenilerek dinlenenen ve söylenen şarkılardan biri. Çıktığı dönemde her yerde duyduğumuz Okyanus'u şimdi bile ara sıra mekanlarda duyabiliyoruz.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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