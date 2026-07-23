Zaman Ne Çabuk Geçti: Son 10 Yıla Damgasını Vuran 11 Hit

Son 10 yılda birçok şarkı çıktı ama bazıları var ki hâlâ dinliyoruz. Bu şarkıları sadece dinlemedik, sosyal medyadan dizilere her yerde mutlaka en az bir kere duyduk. Hem zamanında çok dinlenen hem de zamanın ötesine geçebilen hitler nelermiş bakalım mı?