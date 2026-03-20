Sevgili Yengeç, bugün Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, uzun zamandır beklediğin o haber geliyor. Özellikle akademik kariyerini ve eğitim hayatını şekillendirmeni sağlayacak olan bu süreçte, tüm dikkatini de toplamalısın. Tezini tamamlamak, doktora sürecinin sonuna gelmek ya da yeni bir alanda çalışmaya başlamak gündeminde yer alabilir.

Şimdi, bambaşka bir fikri ortaya atmaktan veya yeni bir bakış açısını savunmaktan da korkmamalısın. Belki biraz duygusal biraz da profesyonel bakış açısını bir araya getirerek inşa edeceğin çalışma ile bilim dünyasına yeni bir bakış açıcı dahi kazandırabilirsin. Başarabileceklerinin farkında olma ve kendini gösterme zamanı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kendini bu yeni döneme hazırla, çünkü aşk hayatında güzel günler kapıda! Eğer bekarsan heyecan verici bir tanışma ve hoş tesadüflerle sıcak bir aşk seni bekliyor. Bunun için yeni insanlarla tanışmaktan çekinmemeli ve biraz da hayalperest olmalısın belki de. Sınırları aşmanı sağlayan tutkuların ve hayalciliğin ise seni gerçek aşka götürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…