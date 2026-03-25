article/comments
Gözaltı Listesindeki Hande Erçel ve Hakan Sabancı Detayı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2026 - 13:19

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması magazin dünyasını sarstı. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aynı listede eski sevgilisi Hakan Sabancı’nın da yer alması sosyal medyada gündem oldu. İkili hakkında yapılan yorumlar ise kısa sürede viral hale geldi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “bulundurma” suçlamaları kapsamında başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda  eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında 16 farklı adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında iş, spor ve magazin dünyasından dikkat çeken isimlerin bulunması ise olayın yankısını daha da büyüttü.

Listede Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas ve Didem Soydan gibi tanınmış isimlerin yer aldığı görüldü.

Gözaltına alınan isimlerden Burak Elmas’ın gece saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenilirken, yurt dışında olduğu belirtilen oyuncu Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık bir aydır eğitim nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirterek, “Konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek gerekli açıklamaları yapacağım. Türk adaletine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın en çok konuşulan detaylarından biri ise Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aynı listede yer alması oldu.

Daha önce yaşadıkları ilişkiyle gündeme gelen ikilinin isimlerinin aynı dosyada geçmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada yapılan “Arzu Sabancı, Hande Erçel ve Hakan’ı baş başa bırakmamak için kendini ihbar edebilir” şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
