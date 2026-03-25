Hakan Çalhanoğlu Mutlu Evliliğin Sırrını Açıkladı, Sözleri Tepki Çekti!

Hakan Çalhanoğlu Mutlu Evliliğin Sırrını Açıkladı, Sözleri Tepki Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2026 - 11:42

Inter ve A Milli Takım’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 9 yıllık evliliğinin sırrını anlattı ama söyledikleri sosyal medyada tartışma yarattı. “Eşim konuşuyor, ben dinlemiyorum” sözleri kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar tepki gösterdi.

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak: Kafa Sports

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu uzun yıllar süren ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmışlardı.

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu uzun yıllar süren ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmışlardı.

Çiftin şimdilerde Liya, Ayaz ve Asil Can adını verdikleri üç de çocukları bulunuyor.

Ancak bu ilişkinin geçmişinde zorlu dönemler de yok değil.

Ancak bu ilişkinin geçmişinde zorlu dönemler de yok değil.

2018 yılında çift şiddetli geçimsizlik ve aldatma iddialarıyla boşanma kararı aldı, hatta o süreçte Sinem Çalhanoğlu 6 aylık hamileydi. Yaşanan kriz, zamanla aşıldı ve çift yollarına birlikte devam etme kararı aldı.

Sinem Çalhanoğlu o dönem çıkan iddialar hakkında şöyle de bir açıklama yapmıştı:

Sinem Çalhanoğlu o dönem çıkan iddialar hakkında şöyle de bir açıklama yapmıştı:

'Sevgili Hakan

Saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Bende senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke.

Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar “Sinem Hakan’ı aldatmış!” “Hakan babalık testi yaptırmak istiyor” vs. gibi düşündüler.

Kısa ve net cevaplıyorum; Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar “10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum” diye haberler çıkmadı. Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir.

Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse Allaha yakın bana uzak olsunlar.

Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim.

Biliyorsun artık ikimizde ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödeyemeyecek kadar masumdur. Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım.

Bunu sağlayanlara’ da ayrıca teşekkür ederim.'

Şimdilerde ise üç çocuklarıyla birlikte sakin bir aile hayatı süren Çalhanoğlu çifti, bu kez ilginç bir açıklamayla gündeme geldi.

Hakan Çalhanoğlu’nun verdiği röportajda sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyada tepki çekti. Başarılı futbolcu, mutlu evliliğin sırrını şu sözlerle anlattı:

“Mutlu evliliğin sırrı konuşmadan anlaşabilmek. Eşim konuşuyor, ben dinlemiyorum.”

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar açıklamayı sert sözlerle eleştirdi.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
