Gülben Ergen, Erol Köse’nin Kendisinden Özür Dilediği Videoyu Paylaştı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2026 - 08:35

Hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ardından magazin dünyasından peş peşe paylaşımlar gelirken, dikkat çeken bir paylaşım da Gülben Ergen’den geldi. Ergen, Köse’nin geçmişte kendisinden özür dilediği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde İstanbul Sarıyer Maslak’ta yaşadığı sitede 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.

61 yaşındaki Köse’nin vefatı sanat camiasında gündem olurken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Köse’nin cenazesi dün Zincirlikuyu Camii’ne getirildi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına sanat dünyasından birçok isim katılırken Polat Yağcı, Hande Yener, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Dilan Çıtak ve Hakan Peker katılırken; Bengü, İbrahim Tatlıses ve Erol Evgin gibi isimler de çelenk gönderdi. 

Şarkıcı Dora, cenazede yaptığı açıklamada gözyaşları içinde “Ona beddua eden herkese yazıklar olsun. Bugün starsanız onun sayesinde, hiç mi emeği yok, hiç mi yararı olmadı size?” ifadelerini kullandı. Köse’nin naaşı, cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Erol Köse’nin vefatının ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparken, en dikkat çekenlerden biri de Gülben Ergen oldu.

Ergen, Köse’nin geçmişte kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sonrası yayımladığı özür videosunu yeniden paylaştı. Söz konusu videoda Erol Köse’nin, Gülben Ergen hakkında çıkan spekülasyonlar ve itibarsızlaştırma süreciyle ilgili kendisinin de istemeden bu sürece dahil olduğunu belirterek özür dilediği görüldü. Köse videoda, “Gülben Ergen ve ailesinden özür dilemeyi vicdani bir sorumluluk olarak addediyorum. Hukuki olarak değil, vicdani olarak” ifadelerini kullandı.

Köse ayrıca, Ergen’in müzik ve medya alanındaki başarılarına vurgu yaparak, yapılan eleştirilerin zaman zaman sınırı aştığını dile getirdi. “Özür dilemek bir erdemdir” diyen Köse, herkesin gerektiğinde özeleştiri yapması gerektiğini ifade etti.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
