Gülben Ergen, Erol Köse’nin Kendisinden Özür Dilediği Videoyu Paylaştı

Ergen, Köse’nin geçmişte kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sonrası yayımladığı özür videosunu yeniden paylaştı. Söz konusu videoda Erol Köse’nin, Gülben Ergen hakkında çıkan spekülasyonlar ve itibarsızlaştırma süreciyle ilgili kendisinin de istemeden bu sürece dahil olduğunu belirterek özür dilediği görüldü. Köse videoda, “Gülben Ergen ve ailesinden özür dilemeyi vicdani bir sorumluluk olarak addediyorum. Hukuki olarak değil, vicdani olarak” ifadelerini kullandı.

Köse ayrıca, Ergen’in müzik ve medya alanındaki başarılarına vurgu yaparak, yapılan eleştirilerin zaman zaman sınırı aştığını dile getirdi. “Özür dilemek bir erdemdir” diyen Köse, herkesin gerektiğinde özeleştiri yapması gerektiğini ifade etti.