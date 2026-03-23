Atilla Taş'tan Erol Köse Hakkında Zehir Zemberek Sözler!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
İstanbul’da 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ölümü gündemi sarsarken, Atilla Taş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Taş, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla yıllardır yaşadıklarını tek tek anlattı. Zehir zemberek ifadeler kullanan Taş’ın sözleri kısa sürede gündem oldu. 

Sarıyer'de meydana gelen olayda, ünlü yapımcı Erol Köse 16’ncı kattaki bulunduğu binadan düşerek hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Erol Köse olduğunu belirledi ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Köse’nin ölümüne ilişkin resen soruşturma başlatıldığı ve yapılacak otopsi ile tahkikatın ardından detaylı bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Olay sırasında binada bulunduğu öğrenilen ve Köse’nin arkadaşı olduğu belirtilen Mevlüt Y.’nin ifadesi de dikkat çekti.

Mevlüt Y., Köse’nin bir süredir psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ve kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını söyledi. Aynı zamanda zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirten Mevlüt Y., olay anında binanın lobisine indiğini, Köse’nin evde yalnız olduğunu ve geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde bulduğunu ifade etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Atilla Taş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Erol Köse’nin ölümünün ardından sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapan Atilla Taş, zehir zemberek ifadeler kullandı:

'Ardımdan bir ton iftira attın!

Milyonlarca liramı çaldın!

Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın!

İşimden ekmeğimden ettin, (bir çok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı! Seda Sayan’a p****** yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun Erol Köse!'

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
