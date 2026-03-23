16’ncı Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Yanındaki Arkadaşından Dikkat Çeken İfade!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2026 - 17:26

İstanbul Maslak’ta 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan arkadaşı Mevlüt Y.’nin ifadesi dikkat çekti. Köse’nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

Reklam

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi’nde meydana gelen olay, magazin ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ünlü yapımcı Erol Köse, bulunduğu binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Erol Köse olduğunu belirledi ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Köse’nin ölümüyle ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemlerinin ardından detaylı bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Olay sırasında evde bulunduğu öğrenilen ve Köse’nin arkadaşı olduğu belirtilen Mevlüt Y.’nin ifadesi ise dikkat çekti.

Polis ekiplerine konuşan Mevlüt Y., Köse ile birlikte yaşadıklarını ve zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu söyledi.

İfadesinde, Köse’nin bir süredir psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını ve kalp hastalığı bulunduğunu belirten Mevlüt Y., ünlü yapımcının yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ifade etti. Olay anında binanın lobisine indiğini söyleyen Mevlüt Y., Köse’nin evde yalnız kaldığını ve geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü anlattı.

Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
