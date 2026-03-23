Memesindeki Kitle Nedeniyle Ameliyat Olan Tülin Şahin’den Erken Teşhis Uyarısı!

Yıllardır meme kanseri farkındalığı için aktif olarak çalışmalar yürüten ve “Pembe Kurdele” hareketinin öne çıkan isimlerinden biri olan Şahin, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini duyuran ünlü model, doktorlarının önerisiyle ameliyat kararı aldığını açıklamıştı. Süreci şeffaf bir şekilde paylaşan Şahin, “Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum” sözleriyle dikkat çekmişti. Operasyon öncesinde de güçlü mesajlar veren Tülin Şahin, meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor” ifadelerini kullanmıştı.