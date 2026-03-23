Memesindeki Kitle Nedeniyle Ameliyat Olan Tülin Şahin’den Erken Teşhis Uyarısı!

Memesindeki Kitle Nedeniyle Ameliyat Olan Tülin Şahin’den Erken Teşhis Uyarısı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2026 - 15:03

Ünlü model Tülin Şahin, göğsünde tespit edilen riskli kitle nedeniyle ameliyata alındı. Yıllardır meme kanseri farkındalığı için çalışmalar yürüten Şahin, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumunu açıkladı. “İyiyim, çok şükür” diyen ünlü isim, erken teşhisin önemine bir kez daha dikkat çekti. 

Moda dünyasının başarılı isimlerinden Tülin Şahin sağlık süreciyle gündeme geldi.

Moda dünyasının başarılı isimlerinden Tülin Şahin sağlık süreciyle gündeme geldi.

Yıllardır meme kanseri farkındalığı için aktif olarak çalışmalar yürüten ve “Pembe Kurdele” hareketinin öne çıkan isimlerinden biri olan Şahin, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göğsünde şüpheli bir kitle tespit edildiğini duyuran ünlü model, doktorlarının önerisiyle ameliyat kararı aldığını açıklamıştı. Süreci şeffaf bir şekilde paylaşan Şahin, “Bugün sizinle çok kişisel bir süreci paylaşmak istiyorum” sözleriyle dikkat çekmişti. Operasyon öncesinde de güçlü mesajlar veren Tülin Şahin, meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ameliyata alınan ünlü model, operasyonun ardından hastane odasından bir paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bugün ameliyata alınan ünlü model, operasyonun ardından hastane odasından bir paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

“Ameliyatımı oldum. İyiyim, çok şükür. Şimdi patoloji sonuçlarını bekliyoruz” diyen Şahin, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Aynı zamanda farkındalık çağrısını yineleyen Tülin Şahin, “Erken teşhis hayat kurtarır” sözleriyle takipçilerine önemli bir mesaj verdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
