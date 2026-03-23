Emre Altuğ, En Önemli Gecesinde Polemik Çıkaran Burcu Güneş'e Ne Dediğini Açıkladı!

Emre Altuğ, En Önemli Gecesinde Polemik Çıkaran Burcu Güneş'e Ne Dediğini Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2026 - 11:31

Emre Altuğ’un yeni albüm lansmanında yaşanan Burcu Güneş-Demet Akalın gerilimi magazin gündemini sallamıştı. Altuğ, günler sonra sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, Burcu Güneş ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını ilk kez anlattı. Güneş’in ağladığını belirterek 'Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim.' dedi.

İşte detaylar...

Kaynak: Habertürk / Onur Aydın

Kaynak: https://www.haberturk.com/emre-altug-...
Emre Altuğ’un yeni albüm lansmanı, müzik dünyasını ikiye bölen bir tartışmaya sahne olmuştu.

Emre Altuğ’un yeni albüm lansmanı, müzik dünyasını ikiye bölen bir tartışmaya sahne olmuştu.

Gecede Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok ünlü isim de tartışmaya dahil olmuştu. Ece Seçkin ve İrem Derici başta olmak üzere Güliz Ayla, Bengü, Merve Özbey ve Hande Ünsal gibi isimler Akalın’a destek verirken, Burcu Güneş de kendisine gelen tepkilere tek tek yanıt vermişti.

Gecenin ev sahibi olan Emre Altuğ’un ise bu polemikle ilgili ne söyleyeceği merak konusuydu.

Gecenin ev sahibi olan Emre Altuğ’un ise bu polemikle ilgili ne söyleyeceği merak konusuydu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs’ta sahne alan ünlü şarkıcı, yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. O akşam yaşananlardan haberi olmadığını belirten Altuğ, olayları sonradan izlediği videolarla öğrendiğini söyledi.

Altuğ, Burcu Güneş ile yaşadığı özel konuşmanın detaylarını da paylaştı. Ünlü şarkıcı, “'Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona ‘Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hâlâ çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı.” ifadelerini kullandı.

Ancak Altuğ, yaşananların kendisini farklı bir açıdan daha kırdığını dile getirdi.

Ancak Altuğ, yaşananların kendisini farklı bir açıdan daha kırdığını dile getirdi.

Lansman gecesinde içeride büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan şarkıcı, Burcu Güneş’in o sırada dışarıda röportaj vermesinin kendisini üzdüğünü söyledi. “Burcu oraya kadar gelmiş, içeride 300-400 kişi vardı. 9 tane sinema salonu kapattık. Sinema filmi lansmanı gibiydi. 16 şarkıya film mantığıyla klip çektik. Gelen misafirlere bunu izletmek istedik ama biz içeride klipleri izlerken, Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Tekrar arayıp bunu ona söylemedim. Hoş bir şey değil. Burcu öyle hareket etmeyi tercih etmiş. Buna kırıldım. Ben onun da bize katıldığını ve o arada sözlerin ağzından çıktığını sonra da gelip bizimle şarkıları dinlediğini zannediyordum. İlk olarak minnet duyduğum, sonrasında da üzüldüğüm iki duyguyu bir arada yaşadım.” diyerek sitemini dile getirdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
