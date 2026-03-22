Game of Thrones Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 6 Şaşırtıcı Bilgi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.03.2026 - 15:40

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Game of Thrones dizisini mutlaka izlemişsinizdir. Bir içerik üreticisi, diziye dair çoğu kişinin bilmediği detayları anlattı. Sahne arkası gerçekler izleyenleri şaşırttı. 

Tüm zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Game of Thrones, yıllar geçse de gündemde kalmaya devam ediyor.

Diziye dair bilinmeyen detaylar ise izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak bir içerik üreticisinin paylaştığı video, dizinin perde arkasına dair dikkat çeken bilgileri yeniden gündeme taşıdı. Paylaşımda, özellikle izleyicilerin fark etmediği sahne arkası detaylara yer verildi. 

Öne çıkan bilgilerden biri, dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olan Cersei’nin utanç yürüyüşü ile ilgiliydi. Bu sahnede karaktere hayat veren Lena Headey’in değil, o dönem hamile olduğu için bir dublörün kullanıldığı belirtildi.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Stark ailesinin evi Winterfell ile ilgili.

Hikayeye göre buz gibi bir coğrafyada yer alan kalenin aslında doğal sıcak su kaynaklarının üzerine kurulu olduğu ve bu sayede içeriden ısındığı bilgisi paylaşıldı.

Dizinin sevilen karakterlerinden Daenerys Targaryen’in saç örgüleri de sadece görsel bir tercih değil. Dothraki kültürüne göre her örgü bir zaferi temsil ediyor. Bu nedenle karakterin saçlarının giderek daha karmaşık hale geldiği ifade ediliyor.

Ayrıca kitaplarda Targaryen hanedanının mor gözlü olduğu, ancak dizide bu detaydan vazgeçildiği de ortaya çıkan bilgiler arasında. Çekimlerin başında mor lensler denense de oyuncuların performansını olumsuz etkilediği için bu fikirden vazgeçildiği öğrenildi.

Bir diğer ilginç detay ise Gece Nöbetçileri’nden Üstat Aemon karakterine hayat veren oyuncuyla ilgili. Dizide görme engelli bir karakteri canlandıran oyuncunun gerçek hayatta da kısmen görme engelli olduğu ve bu rolün kariyerindeki son rol olduğu belirtildi.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
