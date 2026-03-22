Game of Thrones Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 6 Şaşırtıcı Bilgi

Hikayeye göre buz gibi bir coğrafyada yer alan kalenin aslında doğal sıcak su kaynaklarının üzerine kurulu olduğu ve bu sayede içeriden ısındığı bilgisi paylaşıldı.

Dizinin sevilen karakterlerinden Daenerys Targaryen’in saç örgüleri de sadece görsel bir tercih değil. Dothraki kültürüne göre her örgü bir zaferi temsil ediyor. Bu nedenle karakterin saçlarının giderek daha karmaşık hale geldiği ifade ediliyor.

Ayrıca kitaplarda Targaryen hanedanının mor gözlü olduğu, ancak dizide bu detaydan vazgeçildiği de ortaya çıkan bilgiler arasında. Çekimlerin başında mor lensler denense de oyuncuların performansını olumsuz etkilediği için bu fikirden vazgeçildiği öğrenildi.

Bir diğer ilginç detay ise Gece Nöbetçileri’nden Üstat Aemon karakterine hayat veren oyuncuyla ilgili. Dizide görme engelli bir karakteri canlandıran oyuncunun gerçek hayatta da kısmen görme engelli olduğu ve bu rolün kariyerindeki son rol olduğu belirtildi.