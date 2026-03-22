Hayatını Kaybeden İlber Ortaylı’nın Teke Tek’teki Son Hali Dikkat Çekti

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
Türk tarihçiliğinin önemli ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatının ardından, katıldığı son program yayınlandı. Teke Tek Bilim’deki görüntülerde Ortaylı’nın son hali ve sağlık üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti. 

İşte detaylar…

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sunduğu “Teke Tek Bilim” programının, Ortaylı’nın son kayıtlarından biri olduğu belirtilen bölümü YouTube’da yayınlandı.

Programın duyurusu, “Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…” notuyla yapıldı. Programda Ortaylı’nın yanı sıra Prof. Dr. Celal Şengör de yer aldı. Üçlü arasında geçen sohbet, hem bilgi dolu hem de samimi anlara sahne oldu. Özellikle Ortaylı’nın dostluk üzerine yaptığı “Dostluk ebedidir, nadirdir ama ebedidir” açıklaması izleyenlerin dikkatini çekti.

Yayınlanan görüntülerde Ortaylı’nın son hali de dikkatlerden kaçmadı.

Program sırasında Fatih Altaylı’nın, “Sizi biraz kilo almış gördüm” sözleriyle başlayan sohbet, sağlık üzerine yapılan konuşmalarla devam etti. Altaylı Ortaylı'ya  'Saçlar kısalmış yakışıklı olmuşsunuz' dedi. Ortaylı da 'Teşekkür ederim ama sıhhat önemli' dedi. Altaylı da 'Sıhhatinize yıllarca kötü davranmanızın kendinize etkilerini hep beraber görüyoruz. Senin bugünlerde bir operasyonunun olacak' dedi.

Programda ayrıca Celal Şengör’ün son dönemde verdiği kilolar ve yaşam tarzı değişikliği üzerine yaptığı açıklamalar da yer aldı.

Şengör, sağlık için aldığı kararları paylaştı. Altaylı Celal Şengör'e dönerek 'Sen de maşallah 20 kilo vermişsin, nasıl verdin?' diye sordu. Şengör de 'Önce iğne oldum, iğneden sonra iştahım kesildi. Hiçbir şey yemiyorum. Kendime de dikkat ediyorum. Kendime söz verdim bundan sonra da dikkat edeceğim' yanıtını verdi.

Programın yayınlanmasının ardından Fatih Altaylı da duygularını paylaştı. Altaylı, “Sevgili dostumla çekilen son program oldu, ağlamaktan izleyemedim” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

İlginizi çekebilir:

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
