Savaş Nedeniyle Tayland’da Mahsur Kalan Influencer Duygu Gürman Gözyaşlarını Tutamadı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.03.2026 - 11:40

Tayland’a tatile giden sosyal medya fenomeni Duygu Gürman, yaşanan savaş nedeniyle ülkede mahsur kaldı. Ünlü isim, uçuşlarının peş peşe iptal edildiğini duyurarak gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. 

Reklam

Influencer Duygu Gürman, Tayland tatilinin beklenmedik bir şekilde kabusa dönüştüğünü açıkladı.

Tatil için gittiği ülkede savaş nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu mahsur kalan fenomen, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı.

Gürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tam dört uçak biletinin iptal edildiğini belirtti.

Yeni aldığı biletin de iptal edildiğini öğrendiğini söyleyen fenomen, yaşadığı belirsizliğin kendisini zorladığını dile getirdi.

Uçuşların özellikle belirli rotalarda durdurulduğunu ifade eden Gürman, mevcut durumda yalnızca Abu Dabi ve Dubai üzerinden uçuşların denendiğini, ancak o bölgede de yaşanan gerginlik nedeniyle durumun net olmadığını söyledi.

Bölgedeki savaş ve hava sahası kapanmaları nedeniyle birçok havayolu şirketinin uçuşları iptal ettiğini belirtti. Bayramda ailesiyle birlikte olmayı planladığını anlatan Gürman, “Bir, bir buçuk haftalık tatil için geldim ama bir ay oldu, hâlâ dönemiyorum” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

İlginizi çekebilir:

Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
