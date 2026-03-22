Savaş Nedeniyle Tayland’da Mahsur Kalan Influencer Duygu Gürman Gözyaşlarını Tutamadı

Uçuşların özellikle belirli rotalarda durdurulduğunu ifade eden Gürman, mevcut durumda yalnızca Abu Dabi ve Dubai üzerinden uçuşların denendiğini, ancak o bölgede de yaşanan gerginlik nedeniyle durumun net olmadığını söyledi.

Bölgedeki savaş ve hava sahası kapanmaları nedeniyle birçok havayolu şirketinin uçuşları iptal ettiğini belirtti. Bayramda ailesiyle birlikte olmayı planladığını anlatan Gürman, “Bir, bir buçuk haftalık tatil için geldim ama bir ay oldu, hâlâ dönemiyorum” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.