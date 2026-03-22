Georgina Rodriguez’in Cristiano Ronaldo ile Çekildiği Fotoğraftaki Detaylar 20 Milyon Doları Aştı!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.03.2026 - 14:09

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ronaldo ile verdiği pozda lüks yüzüğü ve saatleri dikkat çekerken, karedeki detayların toplam değeri dudak uçuklattı. 

Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Uzun süredir birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan Georgina Rodriguez ile ilişkisi magazin dünyasının en çok takip edilen birlikteliklerinden biri olmaya devam ediyor.

2016 yılından bu yana birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararıyla gündeme gelmişti.

Hatta ikilinin yaptığı evlilik sözleşmesinde yer alan maddeler de uzun süre konuşulmuş, özellikle Georgina Rodriguez’e sağlanacak maddi güvenceler dikkat çekmişti.

Yeni evlilik sözleşmesinde öne çıkan maddeler şöyleydi;

  • Georgina’ya ömür boyu aylık 144 bin dolar ödenecek.

  • Ronaldo’nun bireysel tatilleri olacak; Georgina bu tatillere katılmayacak.

  • Lüks yaşam, tatil ve diğer harcamalar Ronaldo tarafından güvence altına alınacak.

  • 5,6 milyon dolarlık malikanenin tapusu Georgina’nın üzerine olacak.

Bu kez gündem olan ise Georgina Rodriguez’in sosyal medya paylaşımı oldu.

Ünlü isim, Cristiano Ronaldo ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Rodriguez’in paylaştığı fotoğrafta lüks nişan yüzüğü ve pahalı saatleri dikkat çekerken, karede yer alan parçaların toplam değerinin 20 milyon doların üzerinde olduğu iddia edildi.

Paylaşımda öne çıkan detaylar ise şöyle sıralandı:

  • Bugatti Centodieci: 13.500.000 dolar

  • Nişan yüzüğü: 6.000.000 dolar

  • Patek Philippe 5719/10G saat: 700.000 dolar

  • Kadın Patek Philippe 7118/1450R saat: 450.000 dolar

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
