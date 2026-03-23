onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Öldürülen Kubilay Kundakçı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun Birlikte Çekildiği Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öldürülen Kubilay Kundakçı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun Birlikte Çekildiği Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2026 - 10:37

Türkiye’nin gündemine oturan silahlı saldırı soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın odağındaki isimler arasında Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu da yer alıyor. Olayın yankıları sürerken, Aleyna Kalaycıoğlu ile hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’nın aynı araçta birlikte görüntülendiği anlar ortaya çıktı.

İşte detaylar…

Kaynak: Gece Muhabiri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İstanbul Ümraniye’de bir stüdyo önünde gerçekleşen silahlı saldırı Türkiye’nin gündemine oturdu.

İstanbul Ümraniye’de bir stüdyo önünde gerçekleşen silahlı saldırı Türkiye’nin gündemine oturdu.

22 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay günü Kundakçı’nın rapçi Canbay ile birlikte Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne geldiği, bu sırada çakarlı lüks bir aracın yaklaşarak ateş açtığı öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yanı sıra şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızdoğan ve Bilal Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Gece Muhabiri'nin ortaya attığı iddia gündemi daha da hareketlendirdi.

Öte yandan Gece Muhabiri'nin ortaya attığı iddia gündemi daha da hareketlendirdi.

İddiaya göre Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun, Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan 1 milyon lira aldığı öne sürüldü. Bu para alışverişini emniyetteki sorgusunda öğrendiği iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu’nun ise ağlama krizine girerek sinir krizi geçirdiği konuşuluyor.

Gelişmeler sürerken öldürülen Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun aynı araç içerisinde birlikte olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı:

İkilinin yakın arkadaş olduğu, hatta Kubilay Kaan Kundakçı'nın Kalaycıoğlu'na 'Abla' diye hitap ettiği biliniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın