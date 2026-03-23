Yılmaz Morgül "Yıllarca Sakladım" Dedi, Ablasının Cinayete Kurban Gittiğini Açıkladı!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2026 - 13:34

Yılmaz Morgül, yeni şarkısı “Seni Adam Zannettim” ile yıllardır sakladığı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ünlü sanatçı, şarkısının ilham kaynağının cinayete kurban giden ablası olduğunu açıkladı. 

Kendine has tarzıyla dikkat çeken isimlerden Yılmaz Morgül, yeni şarkısı “Seni Adam Zannettim” ile gündeme geldi.

Uzun bir aranın ardından müzikseverlerle buluşan şarkı, sadece sözleriyle değil, taşıdığı derin anlamla da dikkat çekti. Morgül, bu şarkının hayatındaki en büyük acılardan birine dayandığını açıkladı.

TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programına konuk olan ünlü sanatçı, yıllardır sakladığı gerçeği ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Morgül, yeni şarkısının ilham kaynağının, genç yaşta hayatını kaybeden ablası Perihan Morgül olduğunu söyledi.

Henüz 17 yaşında evlilik hazırlıkları yapan ablasının trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini anlatan sanatçı, bu olayın aslında bir cinayet olduğunu açıkladı.

Yıllar boyunca bu gerçeği içinde sakladığını dile getiren Morgül, “Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var. Ablam cinayete kurban gitti” sözleriyle yaşadığı acıyı gözler önüne serdi. Ablasının, evlenmek üzere olduğu kişinin eski eşi tarafından öldürüldüğünü belirten sanatçı, olayın uzun süre faili meçhul kaldığını, ancak daha sonra suçlunun yakalanarak 24 yıl hapis cezası aldığını söyledi.

Şarkısının sözlerini yıllar önce yazdığını, ancak bu kadar derin bir acıyı ifade etmenin zaman aldığını belirten Morgül, “Bu şarkıyı genç kadınlara bir mesaj olsun diye besteledim” dedi.

Yaşadığı kaybın sadece kendisini değil, ailesini de derinden etkilediğini ifade eden ünlü isim, annesinin bu acıya dayanamayarak hastalandığını dile getirdi.

“Annem her gün ağlıyordu, üzüntüsünden zona oldu” diyen Morgül, yaşadıkları travmanın yıllar geçse de unutulmadığını vurguladı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
