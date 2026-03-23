Aleyna Kalaycıoğlu’nun İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Sorguda Tekrarladığı Sözler Dikkat Çekti!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
İstanbul’da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı soruşturmasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı. Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sık sık ara istediği ve gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Ünlü ismin ifadesinde tekrar ettiği sözler dikkat çekti.

Kaynak: Emrullah Erdinç / Çağdaş Evren Şenlik

Ümraniye'de 19 Mart günü meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle Türkiye’nin gündemine oturdu.

Park halindeki aracında saldırıya uğrayan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma ise yeni gelişmelerle devam ediyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ve olay sonrası kaçan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yakalandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında türkücü İzzet Yıldızdoğan ile iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı ve şüpheli sayısı 10’a yükseldi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeye alınırken, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun emniyetteki sorgusu oldu.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre Kalaycıoğlu’nun 4 saat süren ifade sırasında sık sık ara istediği ve duygusal anlar yaşadığı öğrenildi. Gözyaşlarını tutamadığı belirtilen ünlü ismin, ifadesi boyunca “Kimseyi azmettirmedim, Kaan’ın ölümünden dolayı üzgünüm” sözlerini tekrarladığı iddia edildi.

Çağdaş Evren Şenlik'in verdiği detaylara göre ise Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında ilk verdiği şifahi bilgilerde şunları söyledi;

'Olay yerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun köpeğini almaya gittik. Orada eski sevgilim Vahap Canbay’ı gördük.

Kadayıfçıoğlu araçtan inerek Canbay’ın bulunduğu araca doğru ateş etti. Daha sonra tekrar araca binip olay yerinden uzaklaştık.

Kısa süre sonra ben yol üzerinde araçtan indim.'

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
