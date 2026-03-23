“Pis Fakir” Denilen Kadın Banka Hesabını Gösterdi, Bakiyesi Sosyal Medyada Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.03.2026 - 16:59

ABD’de yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Kuyrukta bekleyen bir kadına “pis fakir” denmesi üzerine kadın, telefonundan banka hesabını açarak bakiyesini gösterdi. Genç kadının hesabındaki bakiye sosyal medyada goygoy malzemesi oldu. 

ABD’de bir mağazada yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Alışveriş yapmak için kasada sırada bekleyen bir kadın, iddiaya göre başka bir müşterinin “pis fakir” sözlerine maruz kaldı. Bu sözler üzerine tepki gösteren kadın, beklenmedik bir hamle yaptı.

Kadın, cep telefonunu çıkararak banka hesabını açtı ve bakiyesini çevresindekilere gösterdi. “Fakir miyim? Bak bakalım…” diyerek hesabındaki parayı gösteren kadının bu çıkışı şaşkınlık yarattı.

Görüntülerde kadının hesabında 6.504,85 dolar bulunduğu görülürken, çevredeki kişilerin “Hayır, fakir değil!”, “Oha, zenginmiş!” şeklinde tepkiler verdiği duyuldu. O anlar sosyal medyada viral olurken bakiyeyi yetersiz bulan goygoycular da yorum yapmadan duramadı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
