Sınıf Öğretmeninin Ortaokula Geçen Öğrencileri İçin Kurdele Kesmesi ve Ağlaması Gündem Oldu

'Şaşkınlık içindeyim. Söz konusu öğretmenin sayfasına baktım bir sürü benzer içerik var, çocukları kullanmış hep.

Kendi çocuğunu paylaşmanın bile hem hukuki, hem ahlaki, hem güvenlik problemi varken, başkalarının çocuklarını içerik üretiminde kullanmak çok sorumsuz ve cezai yaptırımı olması gereken bir durum.

Sosyal medyada çocukların ticari / etkileşim amaçlı kullanılmasına çok çok çok sıkı denetim gelmeli. Kendi çocuklarımızı da hayatın olağan akışı içinde hadi bir iki özel gün, hoş anı sebebi ile paylaştık, ama niye sürekli paylaşma ihtiyacı içindeyiz diye düşünmeliyiz.

Çok üzüldüm, çocuklar da perişan olmuş ağlıyorlar. Neden, ne hakla ağlatıyorsunuz çocukları?'