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Sınıf Öğretmeninin Ortaokula Geçen Öğrencileri İçin Kurdele Kesmesi ve Ağlaması Gündem Oldu

Sınıf Öğretmeninin Ortaokula Geçen Öğrencileri İçin Kurdele Kesmesi ve Ağlaması Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2026 - 16:44

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Sosyal medyada “arzu.ogretmen_” kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan bir sınıf öğretmeninin, ortaokula geçen öğrencileri için düzenlediği tören tartışmaya neden oldu. Ortaokula geçen öğrencileri için kurdele kesen ve “hüngür hüngür ağlayan” öğretmen, o anları Instagram ve TikTok hesabı üzerinden de paylaştı.

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Öğretmenin paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇

Öğretmenin paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
twitter.com

'Bu kadının meslekten uzaklaştırılıp tedavi edilmesi lazım.'

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twitter.com

'Yazık çocuklara, hepsi ilk öğrenimlerini tamamlayıp kademe atlamış, sevinecekleri yere hüngür hüngür ağlıyorlar bu histerik öğretmenleri yüzünden…'

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twitter.com

'Nişan kıyafeti giyip klip yapmış, bi de bayıl istersen Feriha. 

MEB’in tez elden bu tip öğretmenlere sosyal medyada öğrencileri alet edip şaklabanlık yapmayı yasaklaması lazım. 

Ülkede ciddiyet sorunu var.'

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twitter.com

'Okulları kocaman bir Tiktok içeriğine çevirdiler.'

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twitter.com

'Şaşkınlık içindeyim. Söz konusu öğretmenin sayfasına baktım bir sürü benzer içerik var, çocukları kullanmış hep.

Kendi çocuğunu paylaşmanın bile hem hukuki, hem ahlaki, hem güvenlik problemi varken, başkalarının çocuklarını içerik üretiminde kullanmak çok sorumsuz ve cezai yaptırımı olması gereken bir durum.

Sosyal medyada çocukların ticari / etkileşim amaçlı kullanılmasına çok çok çok sıkı denetim gelmeli. Kendi çocuklarımızı da hayatın olağan akışı içinde hadi bir iki özel gün, hoş anı sebebi ile paylaştık, ama niye sürekli paylaşma ihtiyacı içindeyiz diye düşünmeliyiz.

Çok üzüldüm, çocuklar da perişan olmuş ağlıyorlar. Neden, ne hakla ağlatıyorsunuz çocukları?'

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'Öğretmenler odasında dönen dedikoduyu acayip merak ediyorum.'

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twitter.com

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twitter.com

'Bu öğretmenlerin şovu da bitmiyor he. Bingölde okuyan kuzenimin Tiktokçu öğretmeni sürekli waffle, pizza yediriyor diye kalp damarları tıkanmış.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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