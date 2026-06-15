Sınıf Öğretmeninin Ortaokula Geçen Öğrencileri İçin Kurdele Kesmesi ve Ağlaması Gündem Oldu

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Sosyal medyada “arzu.ogretmen_” kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan bir sınıf öğretmeninin, ortaokula geçen öğrencileri için düzenlediği tören tartışmaya neden oldu. Ortaokula geçen öğrencileri için kurdele kesen ve “hüngür hüngür ağlayan” öğretmen, o anları Instagram ve TikTok hesabı üzerinden de paylaştı.
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Öğretmenin paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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