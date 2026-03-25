Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Hande Erçel’den İlk Açıklama: “Ülkesini Seven Biriyim”

Toplam 16 şüpheliyi kapsayan adli operasyonun düğmesine basılmasıyla birlikte, 14 kişi düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişi arasında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran tanıdık isimler de yer alıyor.

Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oyuncu Hande Erçel oldu. Hakkında gözaltı kararı verilen Hande Erçel, sevgilisi Onur Güvenatam ile birlikte yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tv100’de yer alan habere göre; Londra’da olduğu öğrenilen Hande Erçel Türkiye’ye dönüş için yola çıktı. Erçel, İstanbul’a geldiğinde gözaltına alınacak.