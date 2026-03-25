Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Hande Erçel’den İlk Açıklama: “Ülkesini Seven Biriyim”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2026 - 11:36 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 12:01

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonu kapsamında yurt dışında olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel sevgilisi Onur Güvenatam ile birlikte Türkiye’ye dönüyor. TV100’de yer alan habere göre; Hande Erçel, İstanbul Havaalanı’na indiği zaman polis ekipleri tarafından gözaltına alınacak. 

Öte yandan oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum” dedi.

Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü yasaklı madde soruşturması, gündemde bomba etkisi yarattı.

Toplam 16 şüpheliyi kapsayan adli operasyonun düğmesine basılmasıyla birlikte, 14 kişi düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişi arasında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran tanıdık isimler de yer alıyor. 

Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oyuncu Hande Erçel oldu. Hakkında gözaltı kararı verilen Hande Erçel, sevgilisi Onur Güvenatam ile birlikte yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Tv100’de yer alan habere göre; Londra’da olduğu öğrenilen Hande Erçel Türkiye’ye dönüş için yola çıktı. Erçel, İstanbul’a geldiğinde gözaltına alınacak.

Hande Erçel’den açıklama geldi!

Hakkında gözaltı kararı verilen Hande Erçel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

'Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
