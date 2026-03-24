Sevgili Kova, bugün iş hayatında önemli bir dönemeçtesin. Emeklerinin karşılığını alıp almadığını sorgulayacağın bir gün seni bekliyor. Verdiğin emeklerle elde ettiğin sonuçlar arasında bir dengesizlik mi hissediyorsun? Eğer öyleyse, bu durum bugün gözlerinin önüne serilecek. Güneş ve Satürn'ün bir araya gelmesi, sana gerçekleri görmek konusunda yardımcı olacak.

Tabii bu durumla yüzleştikten sonra iki yol arasında bir seçim yapman gerekecek. Ya daha fazla sorumluluk alıp emeklerinin karşılığını almayı seçeceksin ya da emeklerinin karşılığını bulamadığın bir düzeni geride bırakmayı düşüneceksin. Sabırlı olman gereken bir dönem ancak bu sabır körü körüne olmamalı. Beklemek de seni istediğini almak konusunda desteklemeli!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da önemli bir döneme giriyorsun. Güven, bugün senin için oldukça önemli bir tema olacak. Eğer bekar bir Kova burcuysan, sana yaklaşan birine hemen açılmayı düşünmemelisin. Önce ondan ve duygularından emin olman şart! Ama eğer bir ilişkin varsa, bugün sadakat ve bağlılık konuları ön plana çıkacak. Sahi, ona gerçekten bağlı mısın? Bu aşk gerçekten iki kişilik mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…