Sevgili Kova, bugün iş yaşamında iç sesin seni doğru yola yönlendiriyor gibi hissedebilirsin. Ancak unutma ki hayal dünyasına tamamen dalıp gerçeklerden kopmamak önemli. Hayal ve gerçek arasındaki ince çizgiyi aşmayıp dikkatli adımlar atmalısın. Büyük ve önemli kararları almak için biraz daha zaman kazanmak, belki de en iyisi olabilir.

Günün ilerleyen saatlerinde ise daha dengeli ve huzurlu bir bakış açısına sahip olacaksın. İçgüdülerin ve mantığın bir arada çalışacak, sana en doğru yolu göstermek için.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal bir fırtına seni bekliyor! Bekarsan, birine karşı hızla bağlanabilirsin, adeta ona doğru bir mıknatıs gibi çekilebilirsin. Ancak ilişkin varsa, romantizmin doruklarında olacaksın. Bu yoğun duygusal atmosferde bile gerçeklerden kopmamaya özen göstermeli, aşkın büyüsüne kapılıp ayaklarını yerden kesmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…