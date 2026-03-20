Sevgili Kova, bugün Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte iş hayatındaki belirsizliklerin üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Projelerinle ilgili karmaşık görünen durumlar, bugün aniden aydınlanacak ve her şey daha net bir biçim kazanacak gibi görünüyor. Bu durum, sanki bir bulmacanın son parçası yerine oturmuş gibi hissettirecek.

Özellikle de finansal konularda taşlar birer birer yerine oturacak. Bir süredir sessizce beklediğin maaş zammı, prim ya da miras sonunda kapını çalacak. Bu sayede ise güçlü yatırımlar yapma fırsatı bulacaksın. Tabii biraz risk de alacaksın. Ama dikkatli ve planlı olmalı, yolun her ne kadar net olsa da sezgilerin kadar verileri de takip etmelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da hislerin net ve yoğun. Duygusal karmaşa sona eriyor ve duygusal bağların daha güçlü ve güvenilir hale geliyor. Artık aşk hayatında da netlik hakim. Bu durum, sanki kalbindeki sis perdesi kalkmış gibi hissettirecek ve duygusal bağların daha güçlü ve güvenilir bir hale gelecek. Partnerinle belki de ilk kez tam olacak, aşkı en derinlerinde bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…