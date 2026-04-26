Sevgili Kova, bu haftanın ortasında Ay burcuna geçerken zihnin alışılmadık bağlantılar kuruyor. Merkür ile Neptün uyumu ise bunu mantıksız ama çalışan fikirlere dönüştürebilir. Rasyonel olmayan bir hamle iş hayatında tıkanıklıkları bir anda açabilir. Başta başkalarına tuhaf gelebilecek sıra dışı fikirlerin, aslında tam olarak ihtiyacın olan çıkış yolunu sana sunabilir.

Öte yandan Uranüs İkizler burcuna geçiyor ve farklı olanı gelire dönüştürme zamanının geldiğini sana fısıldıyor. Sıra dışı bir fikrini somutlaştırarak piyasaya sunmak ve yaratıcılığının maddi karşılığını almak için harika bir süreçtesin. Vizyoner duruşun sayesinde iş dünyasında yeni bir marka yaratma potansiyelin oldukça yüksek görünüyor.

Peki ya aşk? Venüs ile Plüton üçgeni sende klasik çekimden çok merak uyandırma etkisi yaratıyor. Biri seni çözmeye çalıştıkça daha çok bağlanabilir. Duygusal hayatının adeta bir sahneye dönüştüğü, gizemli yapının karşındakini cezbettiği bir gündesin. Bu yüzden partnerinle arandaki tutkuyu zirveye taşıyacak merak uyandırıcı planlar yaparak aşkını tazeleyebilirsin. Ama bekar bir Kova burcu isen özgün enerjine hayranlık duyan birinin ısrarlı yaklaşımı kalbinde sürpriz bir heyecan filizlendirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…