27 Nisan 2026 - 3 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.04.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 27 Nisan - 3 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Plüton arasındaki uyumlu açı sende klasik bir çekimden çok, gizemli ve merak uyandırma etkisi yaratarak insanları peşinden koşturuyor. Duygusal hayatının adeta bir sahneye dönüştüğü, senin keşfedilmeyi bekleyen gizemli yapının karşındakini her zamankinden daha çok cezbettiği büyülü bir haftadasın.

Tam da bu durumda, partnerinle arandaki tutkuyu zirveye taşıyacak merak uyandırıcı ve yaratıcı planlar yaparak aşkını monotonluktan tamamen çıkarabilirsin. Ama bekarsan, senin özgün ve sıra dışı enerjine hayranlık duyan birinin sergilediği ısrarlı ve nazik yaklaşım, kalbinde beklenmedik ve tatlı bir yangın başlatabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

