Sevgili Kova, bugün Venüs ile Plüton arasındaki uyumlu açı sende klasik bir çekimden çok, gizemli ve merak uyandırma etkisi yaratarak insanları peşinden koşturuyor. Duygusal hayatının adeta bir sahneye dönüştüğü, senin keşfedilmeyi bekleyen gizemli yapının karşındakini her zamankinden daha çok cezbettiği büyülü bir haftadasın.

Tam da bu durumda, partnerinle arandaki tutkuyu zirveye taşıyacak merak uyandırıcı ve yaratıcı planlar yaparak aşkını monotonluktan tamamen çıkarabilirsin. Ama bekarsan, senin özgün ve sıra dışı enerjine hayranlık duyan birinin sergilediği ısrarlı ve nazik yaklaşım, kalbinde beklenmedik ve tatlı bir yangın başlatabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…