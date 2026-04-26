Sevgili Terazi, bu haftanın başındaki Ay Yay etkisi seni harekete geçirirken profesyonel dünyada alışılmışın dışına çıkma gücü buluyorsun. Venüs ile Plüton üçgeni sana “farklı olanı sunma” gücü veriyor. Yani, bir işi sadece teknik olarak yapıp bitirmek yerine, ona kendi estetik vizyonunu katman seni rakiplerinden ayrılabilirsin. Özgün fikirlerinin finansal birer karşılık bulacağı, vizyoner ve yaratıcı bir süreçtesin.

Öte yandan Merkür'ün de etkisi ile profesyonel hayatında yepyeni bir hikayenin başlangıcına imza atabilirsin. Vizyonunu genişleten teklifler, kariyerini çok daha prestijli noktaya taşıman için seni cesaretlendirebilir. Geleceğe dair umutlarını tazeleyen bu değişim süreci, maddi bağımsızlığını kazanman için gereken gücü verecektir.

Peki ya aşk? Venüs ile Plüton üçgeniyle birlikte romantizm yüzeysel bir heyecan olmaktan çıkıp anın içindeki uyumu arayan köklü bir bağ kurma ihtiyacına dönüşüyor... Şimdi duygusal bir kalıba sığmak yerine partnerinle paylaştığın vaktin niteliği seni her şeyden daha çok ilgilendiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki iletişimi basitleştirmek ve anlık mutluluklara odaklanmak bağını huzurlu kılacaktır. Tabii bekar isen farklı bir vizyona sahip birinin hayata bakış açısı kalbini çalabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…