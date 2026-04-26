Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Plüton arasındaki üçgen açı sayesinde, romantizm senin için artık yüzeysel bir heyecan olmaktan çıkıp anın içindeki uyumu arayan köklü bir bağ kurma ihtiyacına dönüşüyor. Artık duygusal bir kalıba sığmak yerine, partnerinle paylaştığın vaktin niteliği ve ruhsal derinliği seni dünyadaki her şeyden daha çok ilgilendiriyor.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki iletişimi basitleştirmek ve sadece anlık mutluluklara odaklanmak, bağını her zamankinden çok daha huzurlu ve korunaklı kılacaktır. Ama bekarsan, farklı bir vizyona, kültüre veya hayat görüşüne sahip birinin sergilediği özgün duruş kalbini aniden çalabilir. Zekanın ve zarafetin harmanlandığı büyük aşkın eşiğinde olabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…