Sevgili Koç, bu hafta duygusal dünyanda artık geçici hevesler ya da yüzeysel paylaşımlar seni tatmin etmeye yetmiyor; aksine ruhunun en ücra köşelerine dokunacak sarsılmaz bir bağın peşinden gitmek istiyorsun. Aidiyet arzusuyla yanıp tutuştuğun bu süreçte, dikkatli de olmalısın. Zira Venüs ve Plüton arasındaki derin etkileşim, hafif bir flört olarak başlayan bir durumu bir anda kontrolün sende olmadığı yoğun bir çekime dönüştürebilir.

Yani, eğer bekarsan girdiğin ortamlarda zihinsel ve ruhsal bir mıknatıs gibi dikkat çekerken, hayatına girecek o özel kişinin derinliği seni bir anda etkisi altına alabilir. Karşına çıkan kişinin gizemli derinliği seni bir anda büyüleyebilir ve tüm savunma kalkanlarını indirmeni sağlayabilir. Ama bir ilişkin varsa, partnerinle aranda tutku dolu ve son derece samimi bir yakınlaşma yaşayarak sevgini baştan aşağı tazeleyebilir, aradaki tüm pürüzleri eritebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…