article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Nisan - 3 Mayıs Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
27 Nisan 2026 - 3 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
26.04.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 27 Nisan - 3 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta duygusal dünyanda artık geçici hevesler ya da yüzeysel paylaşımlar seni tatmin etmeye yetmiyor; aksine ruhunun en ücra köşelerine dokunacak sarsılmaz bir bağın peşinden gitmek istiyorsun. Aidiyet arzusuyla yanıp tutuştuğun bu süreçte, dikkatli de olmalısın. Zira Venüs ve Plüton arasındaki derin etkileşim, hafif bir flört olarak başlayan bir durumu bir anda kontrolün sende olmadığı yoğun bir çekime dönüştürebilir.

Yani, eğer bekarsan girdiğin ortamlarda zihinsel ve ruhsal bir mıknatıs gibi dikkat çekerken, hayatına girecek o özel kişinin derinliği seni bir anda etkisi altına alabilir. Karşına çıkan kişinin gizemli derinliği seni bir anda büyüleyebilir ve tüm savunma kalkanlarını indirmeni sağlayabilir. Ama bir ilişkin varsa, partnerinle aranda tutku dolu ve son derece samimi bir yakınlaşma yaşayarak sevgini baştan aşağı tazeleyebilir, aradaki tüm pürüzleri eritebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oku right-white

Oku right-white

Oku right-white

🔮 Şimdi Oku
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın