Sevgili Koç, bu haftaya giriş yaparken üzerindeki hareketli Yay burcu Ay etkisi sayesinde mesleki dünyanda adeta yerinde duramayan bir enerji sergiliyorsun. Her ne kadar ilk etapta sıradan bir iş yoğunluğu içinde olduğunu düşünsen de gökyüzündeki Venüs ile Plüton arasındaki yapıcı üçgen açı, olayların gidişatını tamamen başka bir boyuta taşıyor. Yani, bu süreçte kuracağın akıllıca bir temas ya da hiç hesapta olmayan bir tanışma, alelade bir günü kariyerin için dönüm noktası niteliğinde bir fırsata çevirebilir.

Uranüs’ün İkizler burcuna adım atmasıyla beraber ise iletişim ağların adeta birer başarı mıknatısına dönüşüyor. Zihninde şimşek gibi çakan parlak fikirleri hayata geçirmek adına gereken sarsılmaz motivasyonu bu hafta iliklerine kadar hissedeceksin. Mesleki ajandanda artık sadece anlık meseleleri çözmekle yetinmemeli, çok daha kalıcı ve prestijli bir gelecek inşa etmeye odaklanmalısın. Kendi yeteneklerini ve vizyonunu doğru platformlarda sergileme cesareti gösterdiğinde, profesyonel arenada kimsenin sarsamayacağı bir otorite elde edebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…