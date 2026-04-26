Sevgili Koç, bu hafta profesyonel hayatına yüksek bir hız ve dinamizmle giriş yapıyorsun. Başlarda her şey rutin bir koşturmaca gibi görünse de kuracağın stratejik bir bağlantı ya da beklenmedik bir tanışma, sıradan bir iş gününü kariyerin için hayati bir fırsata dönüştürebilir. Zihnindeki fikirleri hayata geçirmek için gereken güçlü itici gücü bu hafta fazlasıyla hissedeceksin.

Uranüs İkizler burcuna geçiyor ve bu durum senin iletişim kanallarını adeta birer fırsat mıknatısına çeviriyor. Mesleki hedeflerinde artık sadece günü kurtarmaya değil, uzun vadeli ve sarsılmaz temeller atmaya odaklanmalısın. Kendi yeteneklerini ve vizyonunu doğru insanlara sunduğunda, profesyonel dünyada kimsenin sarsamayacağı bir yer edinebilirsin.

Peki ya aşk? Duygusal dünyanda artık yüzeysel heyecanlar seni tatmin etmiyor; aksine ruhunun en derin köşelerine dokunacak sarsılmaz bir bağın arayışı içinde misin? Aman dikkat, aidiyet arzusuyla dolduğun bu süreçte; hafif bir flört olarak başlayan ya da sıradan görünen bir etkileşim, bir anda kontrolün sende olmadığı yoğun bir çekime dönüşebilir. Karşına çıkan kişinin gizemli derinliği seni bir anda büyüleyebilir ve kalbinin kapılarını sonuna kadar açmanı sağlayabilir. Ama ilişkin varsa, partnerinle aranda tutku dolu ve samimi bir yakınlaşma yaşayarak aşkını baştan aşağı tazeleyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…