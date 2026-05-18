Sevgili Terazi, bugün Mars Boğa burcuna geçerken ortaklı gelirler ve kriz yönetimi konularında sarsılmaz bir irade gösteriyorsun. Borçları kapatmak veya yatırımları korumak adına atacağın kararlı adımlar bütçeni ferahlatacaktır. Finansal krizleri soğukkanlılıkla çözerek şirketine büyük kârlar getireceksin.

Yönetici gezegenin Venüs'ün Yengeç burcundaki hareketi ise kariyer evinde adeta parlıyor. Toplum önündeki saygınlığın şefkatli lakin profesyonel duruşunla artacaktır. Yöneticilerinin sana duyduğu derin güven terfi kapılarını sonuna kadar açıyor. İş ortamında çok daha huzurlu bir otorite kuracaksın.

Peki ya aşk? Mesleki itibarını sevdanla taçlandırıyorsun. Partnerinle birlikte toplum içinde takdir toplayan örnek bir çift olacaksın. Onunla birlikteyken kendini daha güçlü hissedeceksin. Ama bekarsan, kariyer hayatında karşına çıkacak saygın ve korumacı bir insanla ciddi bir beraberliğe başlayabilirsin. Açıkça itiraf etmek gerekirse, geleceği olan dürüst bir aşk kapıda. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...