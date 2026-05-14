Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs ile Ay arasındaki şanslı etkileşim vizyonunu bir hayli genişletiyor. Uluslararası anlaşmalar veya eğitim projeleri sana inanılmaz kârlı kapılar aralayacaktır. Diplomatik becerilerini kullanarak masadaki tüm anlaşmazlıkları kendi lehine çevirebilirsin.

Adalet duygun ve estetik bakış açın mesleki projelerinde sana büyük avantajlar sağlayacaktır. Farklı kültürlerden edineceğin vizyon kazancını doğrudan artıracak harika yatırımlara dönüşebilir. Yani şimdi, nezaketinle profesyonel dünyanın tartışılmaz hakemi olacaksın.

Peki ya aşk? Ruhundaki romantizm rüzgarları en uzak diyarlardan bile sevgi taşıyacak güce ulaşıyor. Dengeyi korumak mı, yoksa tutkuya teslim olmak mı? Biz söyleyelim, ölçülü davranmayı tamamen bırakıp partnerinle felsefi ve derin sohbetlerin tadını çıkararak aşkınızı bütünüyle tazeleyebilirsin. Ama bekar bir Terazi burcuysan, ufkunu açan ve vizyonuyla seni büyüleyen bilge insanlara karşı sarsılmaz bir çekim hissedebilirsin. Öğrenerek büyüyeceğin entelektüel bir aşk istemez misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...