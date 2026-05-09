Sevgili Terazi, bugün mecburi yön değişimiyle karşılaşabilirsin. Şartların seni sürüklediği yeni yol, mesleki vizyonunu genişletmen adına önem taşıyor. Tercihlerini mevcut duruma göre optimize ederek ilerlemelisin. Kariyer yolunda karşına çıkan zorunlulukları profesyonel başarıya dönüştürecek zekaya sahipsin.

Finansal planlarında esneklik göstermen ise kazancını korumanı sağlayacaktır. Yeni rotanın getireceği avantajları değerlendirmelisin. Profesyonel dünyada sergilenen yapıcı tavır yeni kapıların aralanmasına vesile olacaktır. Maddi refahını artıracak yollar belirginleşmeye başladığında gözünü dört açmalısın!

Peki ya aşk? İlişkide denge kurmaya çalıştıkça bir tarafın daha baskın geldiğini fark edebilirsin. Fedakarlıkların karşılıksız kalması kalbinde huzursuzluk yaratabilir. Özellikle de bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki uyumu korumak adına ortak paydada buluşmayı denemelisin. Bir adım sen, bir adım o... Ama bekarsan, duygusal beklentilerinin karşılanmadığı flörtlerden uzaklaşman ruhuna iyi gelecektir. Ne derler bilirsin, 'balık baştan kokar'. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...